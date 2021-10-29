Shiba Inu вошла в десятку топовых криптовалют

В августе 2020 года, появилась мем-криптовалюта Shiba Inu. Ее создатели хотели основать сообщество и “убить” любимую криптовалюту Илона Маска Dogecoin. Однако хайп вокруг клона Doge настолько сильно возрос, что мемная криптовалюта смогла войти в десятку крупнейших по капитализации криптовалют. Как это произошло и какой путь прошел токен за недолгое время, расскажем в этой статье.

Shiba Inu

Как мы уже упомянули, токен SHIB существует не так давно. Свое название он получил в честь породы милых собак cиба-ину. Однако на официальном сайте токена, его чаще называют “Meme Coin”, либо “Убийца Dogecoin”. Изначально проект планировался быть в качестве эксперимента, чтобы создать сообщество и как показало время, он оказался весьма удачным.

О создателе токена Shiba Inu известно немного, в крипто сообществе он носит псевдоним Ryoshi. Почему он выбрал именно блокчейн Ethereum? По его словам, эта сеть хорошо зарекомендовала себя, сеть действительно децентрализована и безопасна. А также блокчейн Ethereum способен помочь в создании децентрализованного сообщества, что и планировали изначально создатели Shiba Inu.

На данный момент токену осталось преодолеть еще один важный шаг – превзойти рыночную капитализацию Dogecoin.

Кроме этого, создатели мем-криптовалюты хотят создать лучшую децентрализованную экосистему на планете. И первый шаг в этом направлении будет создание децентрализованной криптобиржи Shiba Swap. На ней планируется предоставить возможность заниматься доходным фермерством и майнингом ликвидности с помощью токенов экосистемы Shib. Также в рамках развития экосистемы команда Shib выпустит свои NFT-токены и новую криптовалюту Bone. В экосистеме уже существует второй цифровой актив – Leash. Его общая эмиссия составляет всего 100 000 токенов, а стоимость составляет $1 800, по данным Coinmarketcap.

Robinhood и новая волна хайпа

Не так давно популярная торговая платформа Robinhood объявила о том, что может добавить поддержку Shiba Inu. Новость подхватило сообщество и была создана петиция, под которой уже подписалось более 300 тыс. пользователей. Проголосовавшие также намекают платформе о том, что раз на ней представлен Dogecoin, значит должна появиться и криптовалюта Shiba Inu. Однако не стоит готовиться к быстрому листингу. Robinhood на петиции всегда отвечает достаточно долго, поэтому придется запастись терпением. Платформа уже имела опыт с мемной крптовалютой, это был упомянутый ранее Dogecoin. Размещение DOGE на платформе отразилось очень позитивно, так как благодаря хайпу вокруг криптовалюты, прибыль Robinhood увеличилась в несколько раз. Сейчас Shiba Inu включена в листинг многих топовых площадок. В начале октября число держателей токена превысило отметку в 700 000 пользователей. Однако стоит помнить о том, что Shiba Inu имеет зависимость от хайпа и новостей вокруг нее. Поэтому не стоит исключать тот момент, что если хайп угаснет и людям криптовалюта станет не интересна, то и ее стоимость начнет падать.

Однако есть и другая сторона. Такие мем-криптовалюты всегда притягивают определенную категорию людей которым нравятся хайповые криптовалюты. Они их воспринимают как что-то выдающиеся и нестандартное. Для такой категории людей Shiba Inu является уникальным проектом, не скучным и интересным. Возможно из-за этого, она до сих пор популярна.

Исторический максимум

С 27 по 28 октября мем-криптовалюта преодолела исторический максимум и начала торговаться на отметке в $0.000053. На данный момент рыночная капитализация криптовалюты составляет $34 млрд. по данным CoinGecko. За прошедшую неделю цена токена возросла на 93%.

В итоге мемный-токен обошел по стоимости топовые цифровые активы как USD Coin, Chainlink, Litecoin. Благодаря такому сильному и быстрому приросту, Shiba Inu заняла десятое место в ТОП-10 криптовалют по капитализации.

Цена Shiba Inu поднялась тогда, когда встал вопрос о листинге токена на Robinhood. К тому же, в скором времени будет продемонстрирован финансовый отчет площадки за третий квартал. Петицию о листинге альткоина подписали свыше 331 тыс. человек. На данный момент решение не принято.

Криптобиржа Currency.com добавила поддержку Shiba Inu

Регулируемая криптобиржа токенизированных активов Currency.com добавила в листинг криптовалюту Shiba Inu. Теперь ее можно покупать или продавать на рынке с USD и BTC. Также крипто-инвесторы смогут хеджировать риски с помощью левереджа до 10x.

Сейчас мем-криптовалюта торгуется на отметке $0.000068. Из-за этого криптобиржа Currency.com не стала обходить стороной спрос клиентов на Shiba Inu. Учитывая популярность токена, Currency.com добавила возможность покупки, продажи и торговли с помощью левереджа этим токеном. Торги SHIB стартовали на криптобирже 27 октября. Дополнительно, каждый новый зарегистрированный пользователь Currency.com сможет получить $50 токенизированных долларов в качестве приветственного бонуса, которые станут доступны после прохождения верификации и совершения одной левередж-операции.

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