Shiba Inu увійшла до десятки топових криптовалют

У серпні 2020 року з'явилася мем-криптовалюта Shiba Inu. Її творці хотіли заснувати співтовариство та “вбити” улюблену криптовалюту Ілона Маска Dogecoin. Однак хайп навколо клону Doge настільки сильно зріс, що мемна криптовалюта змогла увійти до десятки найбільших капіталізації криптовалют. Як це сталося і який шлях пройшов токен за недовгий час, розповімо у цій статті.

Shiba Inu

Як ми вже згадали, токен SHIB існує недавно. Свою назву він отримав на честь породи милих собак cіба-іну. Однак на офіційному сайті токена, його частіше називають Meme Coin, або Вбивця Dogecoin. Спочатку проект планувався бути як експеримент, щоб створити спільноту і як показав час, він виявився дуже вдалим.

Про творця токена Shiba Inu відомо небагато, у крипто спільноті він носить псевдонім Ryoshi. Чому він обрав саме блокчейн Ethereum? За його словами, ця мережа добре зарекомендувала себе, мережа справді децентралізована та безпечна. А також блокчейн Ethereum здатний допомогти у створенні децентралізованого співтовариства, що планували спочатку творці Shiba Inu.

На даний момент токену залишилося подолати ще один важливий крок - перевершити ринкову капіталізацію Dogecoin.

Крім цього, творці мем-криптовалюти хочуть створити найкращу децентралізовану екосистему на планеті. І перший крок у цьому напрямі буде створення децентралізованої криптобіржі Shiba Swap. На ній планується надати можливість займатися прибутковим фермерством та майнінгом ліквідності за допомогою токенів екосистеми Shib. Також у рамках розвитку екосистеми команда Shib випустить свої NFT-токени та нову криптовалюту Bone. В екосистемі вже існує другий цифровий актив – Leash. Його загальна емісія становить лише 100 000 токенів, а вартість складає $1 800, за даними Coinmarketcap.

Robinhood та нова хвиля хайпа

Нещодавно популярна торгова платформа Robinhood оголосила про те, що може додати підтримку Shiba Inu. Новину підхопило співтовариство і було створено петицію, під якою вже підписалося понад 300 тис. користувачів. Ті, хто проголосував, також натякають платформі про те, що раз на ній представлений Dogecoin, значить має з'явитися і криптовалюта Shiba Inu. Однак не варто готуватися до швидкого лістингу. Robinhood на петиції завжди відповідає досить довго, тому доведеться запастися терпінням. Платформа вже мала досвід з мемною криптовалютою, це був згаданий раніше Dogecoin. Розміщення DOGE на платформі відбилося дуже позитивно, оскільки завдяки хайпу навколо криптовалюти, прибуток Robinhood збільшився у кілька разів. Зараз Shiba Inu включена до лістингу багатьох топових майданчиків. На початку жовтня кількість власників токена перевищила позначку 700 000 користувачів. Однак варто пам'ятати про те, що Shiba Inu має залежність від хайпа та новин навколо неї. Тому не варто виключати той момент, що якщо хайп згасне і людям криптовалюта стане не цікава, то її вартість почне падати.

Проте є й інший бік. Такі мем-криптовалюти завжди притягують певну категорію людей, яким подобаються хайпові криптовалюти. Вони їх сприймають як щось видатне та нестандартне. Для такої категорії людей Shiba Inu є унікальним проектом, не нудним та цікавим. Можливо через це вона досі популярна.

Історичний максимум

З 27 по 28 жовтня мем-криптовалюта подолала історичний максимум і почала торгувати на позначці $0.000053. На даний момент ринкова капіталізація криптовалюти складає $34 млрд. за даними CoinGecko. За тиждень ціна токена зросла на 93%.

У результаті мемний-токен обійшов за вартістю топові цифрові активи як USD Coin, Chainlink, Litecoin. Завдяки такому сильному та швидкому приросту, Shiba Inu посіла десяте місце у ТОП-10 криптовалют із капіталізації.

Ціна Shiba Inu піднялася тоді, коли постало питання про лістинг токена на Robinhood. До того ж незабаром буде продемонстровано фінансовий звіт майданчика за третій квартал. Петицію про лістинг альткоїну підписали понад 331 тис. осіб. На даний момент рішення не ухвалено.

Криптобіржа Currency.com додала підтримку Shiba Inu

Регульована криптобіржа токенізованих активів Currency.com додала до лістингу криптовалюту Shiba Inu. Тепер її можна купувати чи продавати на ринку з USD та BTC. Також крипто-інвестори зможуть хеджувати ризики за допомогою левереджу до 10x.

Зараз мем-криптовалюта торгується на позначці $0.000068. Через це криптобіржа Currency.com не обходила стороною попит клієнтів на Shiba Inu. Враховуючи популярність токена, Currency.com додала можливість купівлі, продажу та торгівлі за допомогою левереджу цим токеном. Торги SHIB розпочалися на криптобіржі 27 жовтня. Додатково, кожен новий зареєстрований користувач Currency.com зможе отримати $50 токенізованих доларів як вітальний бонус, який стане доступним після проходження верифікації та здійснення однієї левередж-операції.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.