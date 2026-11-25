Що відомо про Epochal?

Стартап Epochal створили Ґодун Чжан, Зіханг Дай та Мануель Кройсс - троє засновників компанії xAI Ілона Маска, які залишили її після злиття з SpaceX у лютому 2026 року.

До команди також приєдналися колишні фахівці з xAI, OpenAI, Anthropic та Google DeepMind.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Чжан особисто інвестує у проєкт 100 мільйонів доларів, тоді як представник Epochal відмовився коментувати питання фінансування.

Мета стартапу - створення передової ШІ-моделі для підтримки прийняття рішень, оскільки у компанії вважають, що "надлюдське прогнозування" здатне змінити майже кожну галузь.

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У чому унікальність підходу?

Компанія розробила інструмент, який називає "порталом часу", що дає ШІ-агентам змогу переглядати архівну версію інтернету такою, якою вона була у конкретні дати.

Система покликана симулювати минуле та вчити ШІ прогнозувати майбутнє на основі даних, доступних до настання подій.

На відміну від вужчих проєктів, орієнтованих на окремі сценарії чи поведінку, Epochal ставить ширшу мету та на старті пропонує точні пошукові запити на певний момент, прихований у часі.

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Які ще стартапи запустили вихідці з xAI?

Поява Epochal продовжила хвилю нових компаній, заснованих колишніми співробітниками xAI після злиття з SpaceX.

Зокрема, раніше співзасновник xAI Ігор Бабушкін разом із групою колишніх працівників xAI та Tesla запустив стартап River AI, зосереджений на персоналізованому штучному інтелекті.

Крім того, колишні співробітники Ючен Хе та Ерік Зелікман долучилися до створення дослідницької лабораторії AI Humans&.