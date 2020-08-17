Шевченко: Зеленский при назначении в НБУ задач не ставил

Фото: Кирилл Шевченко (uk.wikipedia.org)

Глава Нацбанка рассказал о разговоре с президентом перед назначением

Президент Владимир Зеленский не ставил конкретных задач Кириллу Шевченко перед внесением его кандидатуры в парламент на должность главы НБУ. Речь шла о том, что НБУ "будет проводить независимую политику в рамках того мандата, который дан ему законом".

Об этом новый глава НБУ рассказал РБК-Украина в своем первом интервью на должности.

"В общении с президентом не было никаких задач. Не было такого, что он поставил задачу, о чем сильно популярно говорить - курс", - отметил Шевченко.

Он уточнил, что для президента важно, чтобы "политика НБУ была эффективной и чтобы люди чувствовали ее результаты".

На вопрос о том, кто рекомендовал его кандидатуру Владимиру Зеленскому, глава Нацбанка уточнил, что слышал много фамилий и что это действующие банкиры.

Нагадаємо, плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка.

Также аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.