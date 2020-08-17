ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шевченко: Зеленский при назначении в НБУ задач не ставил

Понедельник 17 августа 2020 08:48
Шевченко: Зеленский при назначении в НБУ задач не ставил
Фото: Кирилл Шевченко (uk.wikipedia.org)
Автор: Ростислав Шаправский

Глава Нацбанка рассказал о разговоре с президентом перед назначением

Президент Владимир Зеленский не ставил конкретных задач Кириллу Шевченко перед внесением его кандидатуры в парламент на должность главы НБУ. Речь шла о том, что НБУ "будет проводить независимую политику в рамках того мандата, который дан ему законом".

Об этом новый глава НБУ рассказал РБК-Украина в своем первом интервью на должности.

"В общении с президентом не было никаких задач. Не было такого, что он поставил задачу, о чем сильно популярно говорить - курс", - отметил Шевченко.

Он уточнил, что для президента важно, чтобы "политика НБУ была эффективной и чтобы люди чувствовали ее результаты".

На вопрос о том, кто рекомендовал его кандидатуру Владимиру Зеленскому, глава Нацбанка уточнил, что слышал много фамилий и что это действующие банкиры.

Нагадаємо, плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка.

Также аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь