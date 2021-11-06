ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Шевченко может возглавить итальянский клуб "Дженоа"

Новина українською →
Суббота 06 ноября 2021 01:55
Шевченко может возглавить итальянский клуб "Дженоа" Фото: бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Анна Полисученко

Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко может возглавить итальянский клуб "Дженоа". В настоящее время он ведет переговоры с руководством клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gianluca di Marzio.

Клуб из Серии А должен уволить Давиде Баллардини. В пятницу 5 ноября, "грифоны" сыграли вничью с "Эмполи", продлив серию без побед до девяти игр кряду. В Серии А они идут на 17-м месте.

Есть два варианта контракта для Андрея Шевченко - на три сезона, либо по схеме 2+1. Шевченко должен возглавить клуб перед международной паузой. Его первым матчем с новой командой может стать встреча с "Ромой" 21-го ноября.

Последним местом работы Андрея Шевченко была сборная Украины, с которой он доходил до четвертьфинала Евро-2020. Тренер покинул команду 1 августа после окончания контракта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко
NEWS
Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин