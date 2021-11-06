Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко может возглавить итальянский клуб "Дженоа". В настоящее время он ведет переговоры с руководством клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gianluca di Marzio .

Клуб из Серии А должен уволить Давиде Баллардини. В пятницу 5 ноября, "грифоны" сыграли вничью с "Эмполи", продлив серию без побед до девяти игр кряду. В Серии А они идут на 17-м месте.

Есть два варианта контракта для Андрея Шевченко - на три сезона, либо по схеме 2+1. Шевченко должен возглавить клуб перед международной паузой. Его первым матчем с новой командой может стать встреча с "Ромой" 21-го ноября.

Последним местом работы Андрея Шевченко была сборная Украины, с которой он доходил до четвертьфинала Евро-2020. Тренер покинул команду 1 августа после окончания контракта.