Шевченко: МВФ убедился, что изменений в политике НБУ нет

Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что у Международного валютного фонда нет сомнений в вопросе политики НБУ. Беспокойство, вызванное сменой главы Нацбанка, прошло.

Об этом Шевченко заявил в интервью "Голос Америки".

На вопрос, нужно ли Нацбанку выстраивать доверие МВФ с нуля после назначения главой Шевченко, он ответил, что за четыре месяца его работы удалось убедить всех в том, что политика НБУ - неизменна.

"Мы работаем в том направлении, в котором независимые центральные банки должны работать. Наша монетарная политика осталась неизменной. Наш курс на таргетирование инфляции остался неизменным", - сказал Шевченко.

Глава НБУ добавил, что ожидались резкие изменения, связанные с процентными ставками, с учетной ставкой Нацбанка.

"Мы уже все убедились, и МВФ в том числе, что у нас нет изменений в политике Национального банка. Это касается политики плавающего курса. Это касается надзорных политик Национального банка. Беспокойство относительно смены председателя Национального банка прошли. Поэтому мне кажется, что сейчас этот вопрос уже не актуален", - отметил Шевченко.

Он также убежден, что если бы в МВФ были беспокойство относительно независимости Национального банка, то диалога просто бы не было.

Напомним, Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Украину до конца этого года.

Ранее сообщалось, что Украина с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021 год. И третий - работы самого Национального банка.