ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава НБУ озвучил вопросы, которые интересуют МВФ перед траншем

Вашингтон, Четверг 12 ноября 2020 03:57
Глава НБУ озвучил вопросы, которые интересуют МВФ перед траншем
Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что результаты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов. Он выразил надежду, что миссия посетит Киев уже до конца этого года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021 год. И третий - работы самого Национального банка.

"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с МВФ. По его словам, еще два пункта находятся на стадии финализации, поэтому Киев рассчитывает, что очередной транш поступит еще в 2020 году.

2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. По его словам, Киев сразу получил соответствующие сигналы от западных партнеров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Финансы Конституционный суд УкраиныНациональный банк УкраиныМВФ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь