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Шевченко-молодший отримав дебютний виклик до збірної України

Фото: Крістіан Шевченко приєднається до збірної України U-19 (watfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу оприлюднила список викликаних до збірної України до 19-ти років. Серед них – син Андрія Шевченка Крістіан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

17-річний центрфорвард англійського "Вотфорда" вперше запрошений до збірних батьківщини батька. У нинішньому сезоні він грав у командах U-18 та U-21 "шершнів".

У березні юні "синьо-жовті" під керівництвом Дмитра Михайленка зіграють одноколовий турнір, змагаючись за путівку на Євро-2024. Суперниками Шевченка-молодшого та компанії будуть однолітки з Північної Македонії, Латвії та Швейцарії. На чемпіонат вийде лише переможець квартету.

Окрім сина президента УАФ, до збірної України U-19 викликали й сина екс-зірки київського "Динамо" Олега Гусєва – Олексія. Також до табору команди приїде чимало легіонерів. Чемпіонат Німеччини представлятимуть оборонці Іван Єрмачков, Максим Стрюков, півзахисник Данило Кревсун, Бельгії – нападник Михайло Дубровний, а Англії – Тімур Тутєров.

Склад збірної України U-19 на березневі матчі:

Воротарі: Кравець, Крапивцов

Захисники: Гусєв, Михавко, Балаба, Дрозд, Огарков, Єрмачков, Стрюков

Півзахисники: Ващенко, Маткевич, Цуканов, Мельниченко, Синчук, Кревсун

Нападники: Пономаренко, Гаджиєв Дубровний, Тутєров, Шевченко

 

Теоретично на Шевченка-молодшого можуть претендувати 4 збірні – Англії (британський паспорт), України (батьківщина батька), США (батьківщина матері) та Польща (батьківщина предків по материнській лінії). Його батько провів у збірній України 111 матчів, у яких забив 48 м'ячів. Він досі залишається найкращим бомбардиром команди в історії.

До слова, хавбек Степаненко не отримав виклик до збірної України на матч плей-офф за місце на Євро-2024.

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