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Шевченко дал оценку монетарной политике НБУ

Киев, Понедельник 20 июля 2020 18:59
Шевченко дал оценку монетарной политике НБУ
Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская, Максим Зайченко

По его словам, монетарная политика Нацбанка доказывает свою действенность

В понедельник, 20 июля, глава НБУ Кирилл Шевченко оценил монетарную политику Центробанка. По его словам, она доказала свою действенность.

Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нацбанк вместе с правительством должен восстановить экономику в короткий срок. То, что касается политики НБУ: я так понимаю речь идет о монетарной политике. Монетарная политика НБУ доказала свою действенность. Поэтому мы все с вами видим низкий уровень инфляции. Мы все с вами видим, как быстро успокоился валютный рынок. Это все составляющие, в том числе, монетарной политики НБУ", - сказал он.

Шевченко добавил, что сегодня в Украине есть новый вызов - это восстановление экономики.

"Нацбанк совместно с правительством должен позаботиться о том, чтобы восстановить экономику в короткий срок. Это приоритет номер один, несмотря на то, что монетарная политика НБУ будет сохранена", - отметил глава НБУ.

Напомним, также Шевченко пояснил отказ НБУ сдерживать падение гривны.

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