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Шевченко дав оцінку монетарній політиці НБУ

Київ, Понеділок 20 липня 2020 19:05
Шевченко дав оцінку монетарній політиці НБУ
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська, Максим Зайченко

За його словами, монетарна політика Нацбанку доводить свою дієвість

У понеділок, 20 липня, глава НБУ Кирило Шевченко оцінив монетарну політику Центробанку. За його словами, вона довела свою дієвість.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нацбанк разом з урядом має відновити економіку в короткий термін. Те, що стосується політики НБУ: я так розумію мова йде про монетарну політику. Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.

Шевченко додав, що сьогодні в Україні є новий виклик - це відновлення економіки.

"Нацбанк спільно з урядом повинен подбати про те, щоб відновити економіку в короткий термін. Це пріоритет номер один, попри те, що монетарна політика НБУ буде збережена", - зазначив глава НБУ.

Нагадаємо, також Шевченко пояснив відмову НБУ стримувати падіння гривні.

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