Более шести лет клиенты "Харьковгоргаза" пользуются онлайн сервисами

"В онлайн сервисах возможно своевременно передавать показания газовых счетчиков, следить за состоянием лицевых счетов, загружать квитанции, оплачивать услуги по доставке природного газа и за газ,как товар. Главным преимуществом, которое появилась в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его доставку в "один клик". Зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет сэкономить на комиссии банковского учреждения", - говорится в сообщении.

С 2020 года возможности Личного кабинета на онлайн платформе 104.ua были существенно расширены. Клиенты "Харьковгоргаза" могут управлять с одного аккаунта одновременно 25 лицевыми счетами.

"Ключевое преимущество чат-бота Viber 7104ua - возможность подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией. Такая функция была разработана с целью корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Стоит отметить, что корректировка ошибочных показаний происходит автоматически, поэтому потребителям больше не надо обращаться с этой проблемой к Клиентское пространство компании и ждать визита контролера", - говорится в сообщении.

Кроме Личного кабинета и чат-бота 7104ua в Viber существуют и другие онлайн-сервисы, среди них паблик-аккаунт 7104_bot в Telegram, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone.