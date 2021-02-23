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Более шести лет клиенты "Харьковгоргаза" пользуются онлайн сервисами

Новина українською → Харьков, Вторник 23 февраля 2021 18:21
Более шести лет клиенты "Харьковгоргаза" пользуются онлайн сервисами Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Клиенты "Харьковгоргаза" более шести лет пользуются онлайн сервисами компании. Самыми популярными стали Личный кабинет, к нему присоединилось более 150 тысяч потребителей газа, а также Viber-бот 7104ua.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В онлайн сервисах возможно своевременно передавать показания газовых счетчиков, следить за состоянием лицевых счетов, загружать квитанции, оплачивать услуги по доставке природного газа и за газ,как товар. Главным преимуществом, которое появилась в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его доставку в "один клик". Зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет сэкономить на комиссии банковского учреждения", - говорится в сообщении.

С 2020 года возможности Личного кабинета на онлайн платформе 104.ua были существенно расширены. Клиенты "Харьковгоргаза" могут управлять с одного аккаунта одновременно 25 лицевыми счетами.

"Ключевое преимущество чат-бота Viber 7104ua - возможность подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией. Такая функция была разработана с целью корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Стоит отметить, что корректировка ошибочных показаний происходит автоматически, поэтому потребителям больше не надо обращаться с этой проблемой к Клиентское пространство компании и ждать визита контролера", - говорится в сообщении.

Кроме Личного кабинета и чат-бота 7104ua в Viber существуют и другие онлайн-сервисы, среди них паблик-аккаунт 7104_bot в Telegram, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone.

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