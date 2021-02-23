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Більше шести років клієнти "Харківміськгазу" користуються онлайн сервісами

Новость на русском → Харків, Вівторок 23 лютого 2021 18:21
Більше шести років клієнти "Харківміськгазу" користуються онлайн сервісами Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Клієнти "Харківміськгазу" більше шести років користуються онлайн сервісами компанії. Найпопулярнішими стали Особистий кабінет, до нього приєдналося понад 150 тисяч споживачів газу, а також Viber-бот 7104ua.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В онлайн сервісах можливо своєчасно передавати показання газових лічильників, стежити за станом особових рахунків, завантажувати квитанції, оплачувати послуги з доставки природного газу і за газ,як товар. Головною перевагою, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в "один клік". Зарахування коштів за двома рахунками здійснюється одним платежем і дозволяє заощадити на комісії банківської установи", - йдеться в повідомленні.

З 2020 року можливості Особистого кабінету на платформі онлайн 104.ua були істотно розширені. Клієнти "Харківміськгазу" можуть управляти з одного аккаунта одночасно 25 особовими рахунками.

"Ключова перевага чат-бота Viber 7104ua - можливість підтвердити передані показання лічильників газу фотографією. Така функція була розроблена з метою коригування показань лічильників газу, які були внесені з помилками. Варто зазначити, що коригування помилкових показань відбувається автоматично, тому споживачам більше не треба звертатися з цією проблемою до Клієнтське простір компанії і чекати візиту контролера", - йдеться в повідомленні.

Крім Особистого кабінету і чат-бота 7104ua в Viber існують і інші онлайн-сервіси, серед них паблік-аккаунт 7104_bot в Telegram, мобільні додатки 104Mobile для Android і 104Mobile Light для iPhone.

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