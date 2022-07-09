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Было шесть ракет. Стали известны подробности утреннего обстрела Николаева

Фото: оккупанты выпустили шесть ракет по Николаеву (doblest.club)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 9 июля оккупанты выпустили шесть ракет по Николаеву, применив зенитный ракетный комплекс С-300. В результате ударов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы ВСУ", - написал он.

Также Ким опубликовал видео с места, куда ударила ракета.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Ранения получили четыре человека, один из них - ребенок.

Также оккупанты обстреляли Кривой Рог. В результате удара погибли два человека, еще трое получили ранения.

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