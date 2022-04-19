Шесть миллионов украинцев лишены постоянного доступа к питьевой воде, - UNICEF

В результате интенсивных боевых действий в Украине, повлекших за собой разрушение сетей водо- и электроснабжения, 4,6 млн человек в Украине имеют ограниченный доступ к воде. В общей сложности около 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter UNICEF в Украине.

"В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", - говорится в сообщении международного фонда.