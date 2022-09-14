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"Шервул" передала военным в Сумской области форму собственного производства

Фото: во время встречи посла Турции в Украине с руководство Сумской ОВА и предприятиями области (скрин видео)
Автор: Илона Свиридова

Компания "Шервул" передала военным Вооруженных сил Украины в Сумской области партию одежды для военных собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании по итогам встречи посла Турции в Украине с руководство Сумской ОВА и предприятиями области.

Как известно, ООО "Шервул" занимается изготовлением тканей и пледов, производство расположено в Сумской области. Некоторое сырье закупает в Турции. С марта компания выполняет оборонные заказы.

"Из турецкого сырья шьем много единиц одежды, в том числе носки, белье, рубашки - все, что нужно нашим военным. Все это изготавливается на территории Сумской области. Турецкой стороне благодарны за сотрудничество, своевременную поставку сырья. Также благодарны таможне за сотрудничество. Это все помогает поставлять заказы военным оперативно и своевременно", - сообщил заместитель директора предприятия Евгений Старшок.

По результатам встречи компания безвозмездно передала на нужды армии партию одежды для военных.

По словам посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере, Суммы постепенно восстанавливаются, и начинается новая страница в истории города.

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Вооруженные силы Украины