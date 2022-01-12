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Шерман о диалоге США с Россией: придерживаемся четких принципов

Новина українською →
Среда 12 января 2022 17:05
Шерман о диалоге США с Россией: придерживаемся четких принципов Фото: первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман высказалась относительно переговоров Штатов и Российской Федерации. Вашингтон придерживается четких принципов во время диалога со страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шерман.

По словам Шерман, во время переговоров с Россией, США не решают вопросы Украины и Европы, без их ведома.

"США четко придерживаются принципа "ничего об Украине без Украине, ничего о Европе без Европы", - заявила Шерман.

Напомним, РБК-Украина писало о "первом раунде" переговоров между США и Российской Федерацией, которые состоялись 10 января и раскрывало все главные подробности диалога.

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