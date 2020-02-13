"Схемы Курченко": еще нескольким фигурантам объявили подозрения

Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Подозрения объявили таможенникам и капитану танкера

Прокуратура объявила подозрения четырем фигурантам так называемых "схем Курченко", среди которых есть бывшие сотрудники Южной таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану танкера. Они подозреваются в содействии в уклонении налогов предприятиями Курченко, в результате чего ущерб государству составил 600 млн гривен.

По данным следствия, таможенники подделывали документы о фиктивном вывозе импортируемого топлива за пределы Украины как транзит, способствуя уклонению от уплаты налогов. В свою очередь капитан, зная, что танкер не загружено топливом, имитировал его перевозку.

В 2014 году МВД разоблачила схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Потери государственного бюджета Украины за 2012 - 2013 годы составили несколько миллиардов гривен.

Напомним, в 2017 года разработчику "схемы Курченко" вынесли обвинительный приговор.

В ноябре того же года Киевский районный суд конфисковал нефтепродукты Курченко на сумму более 800 млн гривен.