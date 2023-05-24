Схеми розміщення МАФів обов’язково мають проходити громадські обговорення, - Шуляк

"Перш за все ми хочемо визначити чіткі вимоги до можливих місць розташування МАФів та врегулювати процедуру розробки схеми їхнього розміщення з урахуванням вимог містобудівної документації та будівельних норм", - сказала Шуляк.

Вона пояснила, що через недосконале чинне законодавство відсутня чесна конкуренція в отриманні права на розміщення тимчасових споруд, а процес надання дозволів на їхнє встановлення є недостатньо прозорим та містить корупційні ризики.

"Саме тому ми пропонуємо встановлювати МАФи лише за результатами проведення електронного аукціону, а права на розміщення надавати через електронну торгову систему, як це відбувається у сфері оренди державного і комунального майна", - додала Шуляк.

За її словами, це дозволить підприємцям чесно та прозоро отримати право на розміщення тимчасових споруд, а місцевим бюджетам збільшити надходження, адже переможець конкурсу пропонує найвищу ціну.

Також одним з важливих аспектів законопроєкту є встановлення громадського контролю над розміщенням МАФів.

"Ми зазначили, що проекти комплексних схем розміщення тимчасових споруд підлягають обов’язковому громадському обговоренню. Місцева влада зобов’язана оприлюднювати інформацію про розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та результати громадського обговорення. Водночас самовільно встановлені МАФи підлягають демонтажу", - підсумувала Шуляк.