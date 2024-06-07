Схема на ухилянтах. Екс-депутатка вийшла з СІЗО під понад 900 тисяч гривень застави

За даними джерела РБК-Україна, йдеться про Ірину Сисоєнко.

За словами Максимець, підозрюваній за клопотанням прокурора було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимальному розмірі - понад 900 тисяч гривень.

"У разі внесення застави, на підозрювану покладаються ряд обов’язків, серед яких з’являтися за викликом до слідчого, прокурора; повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з учасниками провадження", - додала Максимець.

Окрім цього, за її словами, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у майже 250 тисяч гривень посереднику, та нічний домашній арешт для ще однієї з підозрюваних. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

За наявною інформацією, зазначила Максимець, застава за підозрювану внесена.

СБУ викрила "бізнес" екс-депутата

У Києві у п'ятницю, 7 червня, було затримано колишню народну депутатку. За даними СБУ, вона разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до 100 тисяч доларів.

Її клієнтами були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

Нагадаємо, після запровадження мобілізації в Україні стали популярними схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловік за кордон. Одним із найпопулярніших способів є варіант з річкою Тиса на заході країни.

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