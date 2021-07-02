ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Схема на 16 млн гривен. Разоблачен "контрабандист из списка СНБО"

Новина українською →
Львовская область, Пятница 02 июля 2021 16:40
Схема на 16 млн гривен. Разоблачен "контрабандист из списка СНБО" Фото: контрабандиста из списка СНБО разоблачили в коррупционной схеме (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили масштабную схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из ЕС. Механизм организовал фигурант санкционного списка СНБО и его окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечено, что только в одной "партии" злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн гривен

Как сообщают силовики, контрабандный канал шел через Галицкую таможню.

Известно, что организаторы схемы - "криминальные авторитеты" и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха.

По информации правоохранителей, в "схему" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он регистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку".

Указано, что силовики пресекли "схему" во время таможенного оформления груза.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 362 УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении должностного лица.

В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины СНБО контрабанда Санкции
NEWS
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине