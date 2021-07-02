Схема на 16 млн гривень. Викрито "контрабандиста зі списку РНБО"
Правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС. Механізм організував фігурант санкційного списку РНБО та його оточення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Зазначено, що лише в одній "партії" зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн гривень
Як повідомляють силовики, контрабандний канал йшов через Галицьку митницю.
Відомо, що організатори схеми - "кримінальні авторитети" та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха.
За інформацією правоохоронців, до "схеми" ділки залучили інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці. Він реєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як "настінну плитку".
Вказано, що силовики припинили "схему" під час митного оформлення вантажу.
Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 362 ККУ.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця.
У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)