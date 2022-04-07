Shell спишет до 5 млрд долларов после своего решения покинуть Россию

Shell, чья рыночная капитализация составляет около 210 млрд долларов, ранее заявляла, что списания в России составят около 3,4 млрд долларов. По словам представителя Shell, увеличение произошло из-за дополнительных потенциальных последствий, связанных с контрактами, списанием дебиторской задолженности и кредитными потерями в России. В то же время списание от 4 до 5 миллиардов долларов в первом квартале не повлияет на прибыль компании.

Начало 2022 года стало одним из самых неспокойных за последние десятилетия периодов для нефтегазовой отрасли, поскольку западные компании, включая Shell, быстро ушли из России, разорвав торговые связи и свернув совместные предприятия после вторжения Москвы в Украину.

Shell заявила, что прекратит все свои операции в России, в том числе, инвестиции в крупный завод по производству сжиженного природного газа на полуострове Сахалин в восточной части страны.

Shell не предоставила каких-либо прогнозов относительно будущего своих долей в российских проектах.

Ориентировочные цены на нефть выросли в среднем до более чем 100 долларов за баррель за квартал, что является самым высоким показателем с 2014 года, в то время как европейские цены на газ достигли рекордно высокого уровня.

Shell, крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа, заявила, что доходы от торговли СПГ, как ожидается, будут выше в этом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Ожидается, что прибыль от торговли нефтью будет "значительно выше" в этом квартале.