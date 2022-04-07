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Shell спишет до 5 млрд долларов после своего решения покинуть Россию

Фото: Shell спишет до 5 млрд долларов после решения уйти из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая нефтегазовая компания Shell спишет до 5 млрд долларов после своего решения покинуть Россию, что больше, чем сообщалось ранее. Однако рост цен на нефть и газ стимулировал торговую деятельность в первом квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Shell, чья рыночная капитализация составляет около 210 млрд долларов, ранее заявляла, что списания в России составят около 3,4 млрд долларов. По словам представителя Shell, увеличение произошло из-за дополнительных потенциальных последствий, связанных с контрактами, списанием дебиторской задолженности и кредитными потерями в России. В то же время списание от 4 до 5 миллиардов долларов в первом квартале не повлияет на прибыль компании.

Начало 2022 года стало одним из самых неспокойных за последние десятилетия периодов для нефтегазовой отрасли, поскольку западные компании, включая Shell, быстро ушли из России, разорвав торговые связи и свернув совместные предприятия после вторжения Москвы в Украину.

Shell заявила, что прекратит все свои операции в России, в том числе, инвестиции в крупный завод по производству сжиженного природного газа на полуострове Сахалин в восточной части страны.

Shell не предоставила каких-либо прогнозов относительно будущего своих долей в российских проектах.

Ориентировочные цены на нефть выросли в среднем до более чем 100 долларов за баррель за квартал, что является самым высоким показателем с 2014 года, в то время как европейские цены на газ достигли рекордно высокого уровня.

Shell, крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа, заявила, что доходы от торговли СПГ, как ожидается, будут выше в этом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Ожидается, что прибыль от торговли нефтью будет "значительно выше" в этом квартале.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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