Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России, - The Telegraph

Зарегистрированная в Лондоне компания ведет совместные переговоры с китайскими государственными нефтяными компаниями CNOOC, CNPC и Sinopec о 27,5%-ной доле в проекте по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

"Сахалин-2" контролируется и эксплуатируется российским газовым гигантом "Газпром". Другими участниками проекта являются японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corp.

Обсуждения с китайскими фирмами включают возможную продажу доли Shell одной, двум или всем трем компаниям, сообщает газета, добавляя, что Shell открыта для потенциальных покупателей за пределами Китая.

В феврале Shell заявила, что прекратит все свои операции в России, включая завод по производству СПГ "Сахалин-2", после ужесточения санкций в отношении Москвы.

Ранее в этом месяце компания заявила, что спишет до 5 млрд долларов после своего решения уйти из России.