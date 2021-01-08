Шеф полиции Капитолия подал в отставку

Шеф полиции Капитолия США Стивен Сунд подал в отставку. Эту информацию озвучил официальный представитель полиции Капитолия США.

Об этом пишет CNN.

Отставка вступит в силу 16 января.

На пресс-конференции ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к отставке Сунда на фоне массовых беспорядков, которые привели к гибели людей,

Напомним, что в Вашингтоне прокуратура возбудила 55 дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий.

РБК-Украина писало, что министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Она стала первой из министров, подавшей в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента.

Ранее сообщалось, об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.