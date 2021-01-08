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Шеф поліції Капітолія подав у відставку

П'ятниця 08 січня 2021 02:44
Шеф поліції Капітолія подав у відставку
Фото: Стівен Сунде (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Шеф поліції Капітолія США Стівен Сунде подав у відставку. Цю інформацію озвучив офіційний представник поліції Капітолія США.

Про це пише CNN.

Відставка набуде чинності 16 січня.

На прес-конференції раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі закликала до відставки Сунда на тлі масових заворушень, які призвели до загибелі людей,

Нагадаємо, що у Вашингтоні прокуратура порушила 55 справ проти учасників подій, в ході яких був захоплений Капітолій.

РБК-Україна повідомляло, що міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Вона стала першою з міністрів, подає у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента.

Раніше повідомлялося, про відставку кількох чиновників Білого дому після заворушень біля Капітолію. У відставку подали помічники першої леді США, а також заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттингер.

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