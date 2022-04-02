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Щуцкий: законы, действующие в мирное время, в военное - не работают

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 09:03
Щуцкий: законы, действующие в мирное время, в военное - не работают Фото: первый заместитель главы Гостаможслужбы Украины Александр Щуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Таможенные администрации соседних с Украиной государств очень быстро пошли навстречу украинской стороне по упрощению процедуры пропуска гуманитарных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Гостаможслужбы Украины Александра Щуцкого на странице службы в Facebook.

По его словам, еще до начала войны руководство Гостаможслужбы разработало определенные меры предосторожности по ситуации, в частности, решило создать резервный штаб на Закарпатье.

"Законы, которые действуют в мирное время, в военное не работают или работают неэффективно. Учитывая все это, меня отправили на Закарпатье, в наш резервный штаб для организации работы в той ситуации, которая сложилась", - сказал Щуцкий.

Одной из задач с первого дня войны были переговоры с нашими партнерами - таможенными администрациями в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии по упрощению процедуры пропуска гуманитарных грузов и тому подобное.

"Они очень хорошо понимали нашу ситуацию и сразу на высоком уровне откликнулись. Это было крайне важно - открыть границу, ведь открывать его нужно было не только с украинской стороны, а и с европейской, чтобы убрать очереди, бюрократию, те механизмы, которые нас разделяли в мирное время", - рассказывает первый замглавы таможенной службы.

По словам Щуцкого, даже в вопросе ввоза таких грузов, для которых разработана специальная процедура (например, медикаменты, военная амуниция), соседи шли на сотрудничество.

"Поэтому считаю, что работа, выполненная Гостаможслужбой в первые дни войны, была сделана на уровне больших дипломатических миссий! Возможно, люди ее не видят, потому что она продолжается где-то по ту сторону кулис, но это действительно мощная работа и сотрудничество. И наша благодарность европейцам огромна", - добавляет он.

В Гостаможслужбе также убеждены, что каждый на своем месте должен выполнять свою работу: кто-то держать автомат на передовой, кто-то стоять у станка.

"Государственная таможенная служба должна была и сделала тот шаг, который политически дал нам много возможностей: европейцы увидели нашу открытость и продолжили сотрудничество", - резюмировал Щуцкий.

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Государственная таможенная служба Александр Щуцкий
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