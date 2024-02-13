UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Щонайменше 60% американської допомоги Україні - інвестиції в США для створення робочих місць, - нардеп

Фото: щонайменше 60% американської допомоги Україні - інвестиції в США для створення робочих місць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Щонайменше 60% усієї американської підтримки України (включно з 90% військової) інвестуються у США для створення робочих місць і поповнення запасів американських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну для The National Interest.

Із бюджетного запиту Білого дому на 61,4 мільярда доларів для України 11,8 мільярда (20%) надходять до бюджету України через Світовий банк. І в Україні є система забезпечення обліку цих грошей, йдеться у матеріалі.

Вона також нагадала, що система боротьби з корупцією в Україні включає перевірку доходів та майна понад 800 000 державних службовців, в тому числі топпосадовців. Українська система прозорих закупівель, за словами авторки, допомагає заощадити мільйони гривень завдяки формату аукціонів.

Окрім того, додала Радіна, в Україні законодавчо закріплена вирішальна роль іноземних експертів, яких призначають міжнародні партнери, при виборі керівництва антикорупційних органів. 

"Україна не вирішила всі проблеми, пов’язані з корупцією, - навряд чи будь-яка країна світу могла б стверджувати, що це зробила. Проте Київ створив дієву систему виявлення та переслідування корупціонерів, яка дає результати та стримує правопорушників. Ця система є надійним партнером для міжнародних союзників та приватних інвесторів у підтримці та відбудові української економіки. Сильна Україна є безпековий інтересом для Сполучених Штатів, і вона може слугувати зразком для наслідування для інших країн, які звільняються від диктаторських впливів і зміцнюють демократію", - йдеться у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкиподдержка Украины