Щомісяця на балансуючому ринку електроенергії борги зростають на 700-800 млн грн, - експерт
В галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.
"Практично щомісяця ринок (електроенергії, - ред.) не стільки генерує інвестиції, скільки борги. Щомісяця тільки балансуючий ринок у нас генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів", - сказав експерт.
Він також додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в "зелену" енергетику.
Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.
"Поки ця ситуація не буде змінена, правила гри не будуть на ринку змінені, очікувати серйозні інвестиції в створення додаткових потужностей в Україні, мабуть, не варто", - підсумував Омельченко.
Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що внаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових енергетичних проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.