ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Щомісяця на балансуючому ринку електроенергії борги зростають на 700-800 млн грн, - експерт

Неділя 15 грудня 2024 16:45
UA EN RU
Щомісяця на балансуючому ринку електроенергії борги зростають на 700-800 млн грн, - експерт Фото: щомісяця на балансуючому ринку електроенергії борги зростають на 700-800 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Практично щомісяця ринок (електроенергії, - ред.) не стільки генерує інвестиції, скільки борги. Щомісяця тільки балансуючий ринок у нас генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів", - сказав експерт.

Він також додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в "зелену" енергетику.

Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.

"Поки ця ситуація не буде змінена, правила гри не будуть на ринку змінені, очікувати серйозні інвестиції в створення додаткових потужностей в Україні, мабуть, не варто", - підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що внаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових енергетичних проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових