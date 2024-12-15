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Ежемесячно на балансирующем рынке электроэнергии долги растут на 700-800 млн грн, - эксперт

Воскресенье 15 декабря 2024 16:45
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Ежемесячно на балансирующем рынке электроэнергии долги растут на 700-800 млн грн, - эксперт Фото: ежемесячно на балансирующем рынке электроэнергии долги растут на 700-800 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В отрасли энергетики продолжают расти долги. В частности на балансирующем рынке электроэнергии они ежемесячно увеличиваются на 700-800 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Практически ежемесячно рынок (электроэнергии, - ред.) не столько генерирует инвестиции, сколько долги. Ежемесячно только балансирующий рынок у нас генерирует около 700-800 миллионов гривен долгов", - сказал эксперт.

Он также добавил, что также сейчас увеличиваются долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

Эксперт подчеркнул, что для привлечения инвестиций в строительство новой энергетики нужно изменить правила на энергорынке.

"Пока эта ситуация не будет изменена, правила игры не будут на рынке изменены, ожидать серьезные инвестиции в создание дополнительных мощностей в Украине, пожалуй, не стоит", - подытожил Омельченко.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что вследствие огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых энергетических проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.

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