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Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти, - нардеп

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Понеділок 13 березня 2023 16:14
Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти, - нардеп Фото: Олександр Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Відкриття портів для експорту всіх видів продукції - важливе питання для наповнення бюджету, збереження робочих місць та завоювання нових позицій на світовому ринку. Крім того, це дасть змогу Україні заробляти більше на воєнні видатки - адже міжнародні партнери не покривають цю статтю витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

"Розблокування портів - питання наповнення бюджету. Ми маємо пам’ятати, що згідно з умовою наших партнерів, всі військові видатки мають бути профінансовані власне Україною. Але якщо економіка далі буде просто зникати, то нам не вистачить можливостей на військові видатки", - підкреслив Гончаренко.

Він також зауважив, що розблокування портів для всіх видів експорту також забезпечить Україні збереження робочих місць, а також дасть змогу зберегти свої позиції на світових ринках, де ми зараз несемо надзвичайно високі втрати.

"Тому з усіх точок зору дуже важливо піднімати це максимально. Сподіваюся, що президент піднімав ці питання в перемовинах, про які ми не знаємо. І вважаю, що треба далі це робити на всіх рівнях", - заявив Гончаренко.

Він наголосив, що зволікання призводить до значних економічних втрат і загрожує зупинкою виробництва - адже є такі підприємства, які дуже складно запустити після вимушеної зупинки.

"Україна займала серйозне місце на світовому ринку металу, хімії. Тому цим (збереженням місць, - ред.) треба займатися. Народні депутати готові долучатися до ініціатив щодо страхування логістики", - резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.

Своєю чергою, директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що шляхом заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця.

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