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Щоб запобігти обходу санкцій. Казахстан посилить контроль за реекспортом товарів в РФ

Фото: Казахстан посилить контроль за реекспортом товарів із Росії
Автор: Антон Малиновський

Казахстан збирається посилити контроль за реекспортом товарів в Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

З 1 квітня в країні запрацює система митного відстеження - новий онлайн-інструмент, що дозволить в режимі реального часу відстежувати весь ланцюжок переміщення товарів від кордону до кордону.

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за торгівлею з партнерами", - сказав неназваний казахстанський високопосадовець.

Зазначається, що в 2022 році спостерігалося зростання експорту до РФ на 25% в порівнянні з попереднім роком. Зокрема, виріс експорт побутової електроніки, такої як пральні машини.

Нагадаємо, нещодавно Reuters писали, що Росія активізувала свої зусилля з обходу санкцій за допомогою Казахстану.

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