Щоб війна в Україні закінчилася, Росія має програти, - Шольц

"Щоб війна закінчилася, Росія має програти", - заявив Шольц.

Канцлер заявив, що саме тому Німеччина постачає зброю для Збройних сил України.

За його словами, це відбувається у тісній комунікації із західними партнерами. Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Канцлер додав, що війна РФ проти України вплинула на всіх.

"Минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти", - додав Шольц.