Щоб війна в Україні закінчилася, Росія має програти, - Шольц

Війна в Україні завершиться, коли Російська Федерація в ній програє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Щоб війна закінчилася, Росія має програти", - заявив Шольц.
Канцлер заявив, що саме тому Німеччина постачає зброю для Збройних сил України.
За його словами, це відбувається у тісній комунікації із західними партнерами. Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Канцлер додав, що війна РФ проти України вплинула на всіх.
"Минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти", - додав Шольц.
До цього Шольц заявив, що Росія зазнала повного фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.
Раніше Шольц заявив, що веде переговори про танки Leopard для України з союзниками.
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