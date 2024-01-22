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Щоб розвивати економіку, потрібна максимально прозора тарифна політика з боку держави, - експерт

Фото: щоб розвивати економіку, потрібна максимально прозора тарифна політика з боку держави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В умовах війни держава повинна подбати про те, щоб створити партнерські взаємини з бізнесом, адже тільки так можна забезпечити розвиток економіки. Тож необхідно повернути публічні обговорення тарифної політики, та працювати над досягненням компромісів у цьому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"До війни бізнесу і державним монополіям вдавалося знаходити компромісні рішення по тарифній політиці. Але для цього треба дотримуватися певних правил: перш за все має бути прозора, передбачена процедура із залученням усіх учасників ринку, процесів, гравців, учасників, стейкхолдерів. Крім того, це має відбуватися в рамках передбачених законодавством регуляторних процедур, які під час війни так само ніхто не скасовував", - наголосив Забловський. 

За його словами, зараз почалася війна на виснаження, і в цій ситуації особливо важливо пам’ятати, що економіку забезпечує виключно працюючий бізнес. Зараз існує ризик зменшення міжнародної фінансової допомоги, тому для нас єдиним варіантом є створення умов для стабільного розвитку власного бізнесу. 

"Будь-які тарифи, неважливо, це залізничні перевезення чи електроенергія, мають бути фінансово-економічно обраховані. І це має бути не просто обрахунок відсотків, а які наслідки це матиме для суб’єктів ринку, для економіки, для надходжень до бюджету та податкової бази. Тому що всі ці речі зараз дуже легко можна розбалансувати", - наголосив Забловський. 

Він висловив переконання, що для пошуку балансу та компромісних рішень не треба багато зусиль - просто дотримання передбачених законом процедур, у тому числі - передбачуваності, підзвітності та залученості всіх стейкхолдерів.  

"Ці процедури дозволять знайти хай не золоту середину, але дійсно компроміс. Щоб підвищення тарифів не відбувалося у ручному режимі і не спускалося зверху, як доконаний факт. Щоб цей важкий рік достойно витримати і далі накопичувати зусилля для перемоги, нам потрібна працююча економіка. Але економіка, яка не буде тільки донором для забезпечення якихось виплат, а економіка, яка буде розвиватися і зростати", - резюмував експерт. 

Нагадаємо, влітку 2022 року компанія УЗ в оперативному порядку, без належних консультацій з бізнесом підвищила вантажні залізничні тарифи відразу на 70%. 

Водночас НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

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