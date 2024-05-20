Щоб не піднімати ціни на бензин, гроші можна взяти у казино: звернення до ВР
На сесії Львівської міської ради депутати оприлюднили звернення до ВР з проханням не підвищувати акцизи на пальне, адже від цього постраждають і населення, і бізнес по всій Україні, а ціни на всі товари та послуги стрімко зростуть. Натомість варто належно оподаткувати гральний бізнес, що дозволить залучити до бюджету десятки мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Варіанти".
"Пропоноване урядом підвищення акцизів на пальне уже найближчим часом здатне призвести до значної шкоди як для підірваної війною економіки України, так і рівня життя громадян. У ціні майже всіх товарів в Україні є частка транспортної складової. До того ж, накладання цієї складової на кожному етапі виробництва і торгівлі матиме ланцюговий ефект, а ціни зростуть практично на всі товари", - кажуть депутати.
Зазначається, що особливо постраждають сільське господарство, транспорт та торгівля. А тим часом, у держбюджеті є додаткові можливості – наприклад, скорочення непріоритетних витрат, знаходження недискримінаційних джерел доходів, а також підвищення контролю у бюджетній сфері для забезпечення фінансування оборонних потреб.
"Так, Рахункова Палата заявляє про порушення у сумі майже 60 мільярдів гривень. Належне оподаткування грального бізнесу та тютюнової галузі також дозволить залучити до бюджету десятки мільярдів гривень. З огляду на це, закликаємо Верховну Раду України відмовитися від підтримки урядової ініціативи щодо підвищення акцизів на паливо, та ухвалити закони, необхідні для залучення коштів від грального бізнесу", – наголошують депутати.
Як відомо, Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС.
У свою чергу засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі.
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