ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Щоб облаштувати більше укриттів, влада має затвердити відповідні ДБН, - Продан

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 18:39
Щоб облаштувати більше укриттів, влада має затвердити відповідні ДБН, - Продан Фото: щоб облаштувати більше укриттів, влада має затвердити відповідні ДБН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для вирішення проблеми укриттів центральна влада має в першу чергу прийняти рішення на своєму рівні. Зокрема, розробити сучасні Державні будівельні норми (ДБН) для приміщень цивільного захисту і забезпечити контроль за власниками таких приміщень силами Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Асоціації міст України Оксани Продан.

"Для того, щоб обновити, зробити нові місця для захисту населення, у нас не ухвалені відповідні рішення на урядовому рівні, на рівні профільних міністерств. Органи місцевого самоврядування сьогодні не можуть будувати нові об’єкти для захисту населення або робити проєкти з реконструкції, тому що не мають затверджених ДБН. Ми сьогодні користуємося стандартами Радянського Союзу. І це питання до центральної влади", - заявила Продан.

Змусити власників приміщень, в яких знаходяться укриття, відкрити їх для людей - також компетенція центральної влади, зазначила Продан.

"Заставити приватних власників відкрити приміщення можна тільки користуючись повноваженнями влади. І ці владні повноваження є у центрального органу з цивільного захисту - Міністерства внутрішніх справ. Вони дійсно мають право, згідно зі ст. 32 Кодексу цивільного захисту, контролювати роботу сховищ. І саме Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити контроль за дотриманням вимог з боку власників. Бо, на жаль, така ситуація абсолютно в усіх громадах, не тільки в Києві", - заявила Продан.

На місцевому рівні, за словами Продан, вирішувати питання безпеки людей мають військові адміністрації.

"Військова адміністрація при створенні автоматично перебирає на себе повноваження і відповідальність за захист цивільного населення на цій території", - наголосила радниця голови АМУ.

Вона підкреслила, що місцеві ради виділяють державним адміністраціям кошти на облаштування укриттів.

"Місцеві ради гроші виділяють. Ми не маємо жодного факту, коли б військова адміністрація звернулась, а місцева рада мала гроші, але не дала. Таких випадків немає жодного. Київрада протягом минулого року виділила 1 млрд 200 млн гривень на облаштування укриттів. А районні адміністрації їх використовують настільки, наскільки використовують. Питання в тому, що гроші беруть, але не забепечують ані ремонт, ані облаштування. І, знову ж таки, навіть коли гроші є - щоб побудувати, треба мати ДБН. Оскільки ДБН немає, ніхто не будує, і йдемо по колу", - пояснила Продан.

Вона наголосила, що розірвати це "замкнене коло" має центральна влада, ухваливши потрібні рішення.

"Дуже легко це коло розірвати. Прийняти рішення на центральному рівні, які мають бути, і забезпечити контроль з боку профільного міністерства за дотриманням вимог власниками приміщень", - підкреслила Продан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет