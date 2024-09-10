Щоб в машині було тепло: як перевірити систему опалення напередодні зими

Навіть якщо автомобіль вже у похилому віці, налагодити у ньому більш-менш прийнятне опалення цілком можливо і не дуже дорого. Але перш за все треба з’ясувати, чи не назрівають у кліматичній системі певні проблеми. Причому спеціально виділяти час на перевірки не треба – практично все можна зробити попутно з іншими справами.

Температура повітря

При увімкненому "на повну" опалювачі перевірте, наскільки гарячим є повітря, яке видає опалювач через свої дефлектори. Температура має бути настільки високою, що вам буде важко утримати руку в потоці повітря. Якщо повітря не дуже гаряче, треба шукати проблему – вона або у недостатньому прогріві двигуна, або в забитому сміттям теплообміннику під торпедо, або у повітряних пробках в системі охолодження, або в засувках повітропроводів. Тільки не забутьте перед цією перевіркою прогріти двигун.

Рівень антифризу – герметичність

Елементарна операція – перевірка рівня антифризу – допоможе виявити таку серйозну проблему як негерметичність системи. Якщо рівень рідини періодично падає, значить, в системі є протічка – поки що невелика. Але в зимових умовах, при значних перепадах температур під капотом, вона може легко перетворитись на значну – і тоді водій отримає не тільки холодну "пічку", а й несправний двигун.

Розподілення потоків повітря

Перемикаючи кнопками (ручками) на торпедо напрямок потоків повітря, перевірте, наскільки правильно працюють засувки повітропроводів: на скло, в ноги, в обличчя. Приводи цих засувок є одним з слабких місць кліматичної установки, і в деяких випадках через це взимку можуть виникати проблеми з обмерзанням вікон і з замерзанням пасажирів.

Сила потоку повітря

При увімкненому опалювачі вмикайте на різні швидкості вентилятор опалювача і прослідкуйте за силою повітря, яке виходить з дефлекторів. Струмінь може бути послабленим, і взимку це стане проблемою. Причин буває як мінімум дві: засмічений повітряний фільтр салону і засмічені стільники теплообмінника (радіатора) опалювача під торпедо. Другий варіант найгірший, бо для очищення зовнішньої поверхні радіатора часто доводиться демонтувати торпедо – а це непроста і недешева процедура.

Герметичність кузова

Після дощового дня або після відвідування мийки бажано перевірити стан килимів на підлозі і в ногах передньої частини салону. Якщо машина має проблеми з герметичністю кузова, килим буде мокрим, і взимку так буде після кожного дощу чи снігопаду. В холодну погоду це буде причиною інтенсивного запотівання вікон і взагалі незатишної атмосфери в салоні – навіть якщо опалювач працюватиме ефективно. Щоб розбиратися з герметичністю кузова, доведеться залучати професіоналів, і бажаємо вам, щоб це не були зварювальники і малярі.

Коротко

Майже всі проблеми опалення салону пов’язані з системою охолодження двигуна. Відтак, контроль за станом вашого "клімату" допоможе вам попутно з’ясувати, чи не намічаються серйозні негаразди з охолодженням мотора – а це принципово важливо напередодні зими.