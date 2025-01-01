Щоб кинути виклик США. Росія хоче разом з Китаєм працювати над штучним інтелектом

Зазначається, що за деякий час до цього доручення Путін заявив, що Росія об'єднається з партнерами по БРІКС та іншими країнами для розвитку штучного інтелекту.

"Забезпечити подальшу співпрацю з Китайською Народною Республікою в технологічних дослідженнях і розробках у сфері штучного інтелекту", - сказано у заяві диктатора.

Як пише Reuters, на таке рішення могли вплинути західні санкції, спрямовані на обмеження доступу Москви до технологій, необхідних їй для підтримки війни проти України. Адже це призвело до того, що найбільші світові виробники мікрочіпів припинили їх експорт до Росії і це серйозно обмежило її амбіції у сфері ШІ.

Ймовірно, співпрацюючи з незахідними країнами, Росія прагне кинути виклик домінуванню США в одній з найперспективніших і найважливіших технологій 21-го століття.

Зауважимо, що наразі Росія посідає 31-е місце з 83 країн за рівнем впровадження, інновацій та інвестицій у сфері штучного інтелекту, значно відстаючи не лише від США та Китаю, а й від інших членів БРІКС - Індії та Бразилії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що армія Російської Федерації намагається зробити "Шахеди" зі штучним інтелектом. Їх мета - створити рої безпілотників.

Також ми писали, що влада США не звинувачує американські компанії, чию продукцію Росія використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю. Їхні компоненти продовжують поставлятися до Росії через посередників.