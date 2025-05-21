Щоб бути ефективним, БЕБ має посилити аналітичну та оперативно-розшукову роботу, - Шепетін

Бюро економічної безпеки має посилити аналітичну та оперативно-розшукову діяльність, щоб запобігати економічній злочинності і системно боротись із її проявами.

Про це заявив учасник конкурсу на посаду керівника БЕБ, ветеран, колишній командир 135 батальйону ТрО Ігор Шепетін в інтервʼю РБК-Україна .

На його думку, ці складові в роботі БЕБ недооцінюють, що призводить до низької ефективності органу. Він вважає, що боротьба із економічною злочинністю не повинна обмежуватись відкриттям кримінальних проваджень і звітів про це.

"Бюро має попереджати діяльність цих схем, посилювати аналітичну складову… Не в рамках кримінального провадження, не за допомогою фізичного тиску, обшуків, вилучення певної доказової бази, зупинки діяльності підприємства. Це все можна робити на початковому рівні за допомогою оперативно-розшукової діяльності", – вважає Шепетін.

Він нагадав, що за законом керівник БЕБ є відповідальним за діяльність Бюро, тож він має здійснювати особистий контроль у розслідуванні резонансних справ, від успіху в яких залежить поповнення держбюджету і суспільна довіра до Бюро.

"Потрібна правильна вертикаль, правильно поставлені завдання, не просто красива картинка в медіа і постійні пусті звіти. Бо є статистика суха, цифри, але кінцевого результату немає", – додав Шепетін.

Він також додав, що керівник БЕБ має бути готовим до тиску, зокрема з боку влади. За його словами, певний тиск від тих, хто хоче мати вплив» відчувається навіть на етапі конкурсного відбору.

"Директор Бюро економічної безпеки – це людина, яка повинна мати характер і брати на себе відповідальність за тих людей, які працюють, для досягнення результатів, і вміти говорити ні", – наголосив Шепетін.

Відповідаючи на питання, що він робитиме якщо виграєте конкурс і стикнеться з тиском з боку Офісу президента, кандидат сказав, що готується до цього і діятиме згідно з законодавством.

"Якщо це буде потрібно, якщо буде конкретна ситуація, я буду оцінювати її на місці і діяти. У мене є підтримка ветеранів, буде підтримка колег з БЕБ, моєї команди, яка прийде працювати", – вважає Шепетін.