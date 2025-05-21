Чтобы быть эффективным, БЭБ должен усилить аналитическую и оперативно-розыскную работу, - Шепетин

Бюро экономической безопасности должно усилить аналитическую и оперативно-розыскную деятельность, чтобы предотвращать экономическую преступность и системно бороться с ее проявлениями.

Об этом заявил участник конкурса на должность руководителя БЭБ, ветеран, бывший командир 135 батальона ТрО Игорь Шепетин в интервью РБК-Украина .

По его мнению, эти составляющие в работе БЭБ недооценивают, что приводит к низкой эффективности органа. Он считает, что борьба с экономической преступностью не должна ограничиваться открытием уголовных производств и отчетов об этом.

"Бюро должно предупреждать деятельность этих схем, усиливать аналитическую составляющую... Не в рамках уголовного производства, не с помощью физического давления, обысков, изъятия определенной доказательной базы, остановки деятельности предприятия. Это все можно делать на начальном уровне с помощью оперативно-розыскной деятельности", - считает Шепетин.

Он напомнил, что по закону руководитель БЭБ является ответственным за деятельность Бюро, поэтому он должен осуществлять личный контроль в расследовании резонансных дел, от успеха в которых зависит пополнение госбюджета и общественное доверие к Бюро.

"Нужна правильная вертикаль, правильно поставленные задачи, не просто красивая картинка в медиа и постоянные пустые отчеты. Потому что есть статистика сухая, цифры, но конечного результата нет", - добавил Шепетин.

Он также добавил, что руководитель БЭБ должен быть готовым к давлению, в частности со стороны власти. По его словам, определенное давление от тех, кто хочет иметь влияние" ощущается даже на этапе конкурсного отбора.

"Директор Бюро экономической безопасности - это человек, который должен иметь характер и брать на себя ответственность за тех людей, которые работают, для достижения результатов, и уметь говорить нет", - подчеркнул Шепетин.

Отвечая на вопрос, что он будет делать если выиграете конкурс и столкнется с давлением со стороны Офиса президента, кандидат сказал, что готовится к этому и будет действовать согласно законодательству.

"Если это потребуется, если будет конкретная ситуация, я буду оценивать ее на месте и действовать. У меня есть поддержка ветеранов, будет поддержка коллег из БЭБ, моей команды, которая придет работать", - считает Шепетин.