Що Зеленський казав про війну рік тому і зараз: заяви президента

На підсумковій прес-конференції президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв про війну. Вочевидь, надії на літній контрнаступ не виправдалися, і ситуація на фронті показує, наскільки далекою є реальність від очікувань річної давнини.

Про те, як змінилася риторика Зеленського про війну, - у добірці РБК-Україна.

Прес-конференція Володимира Зеленського 19 грудня.

За відправну точку у добірці беруться заяви, зроблені 24 лютого 2023 року на річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про те, коли переможе Україна

На початку року Зеленський казав, що Україні допомагають друзі і вона має все, щоб здобути перемогу у 2023 році.

"Якщо всі ми виконаємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї (російської, - ред.) навали", - зазначив він.

Сьогодні ж Зеленський не назвав жодних конкретних термінів закінчення війни, а всі прогнози від різних військових експертів чи політиків - не більше, ніж думки.

"Я думаю, що ніхто не знає відповіді", - сказав він, водночас, виключивши програш у війні.

Зеленський додав, що війна, перемога, поразка, стагнація - залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від самих українців.

"Якщо не втратимо нашу стійкість, то завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про". А я до такого не готовий. І я знаю, що таких, як я мільйони. Ми не готові віддати нашу країну", - наголосив президент.

Про переговори з Росією

На початку року Зеленський наголошував, що Україна має бути сильною на полі бою, щоб заручитися сильною позицією на переговорах.

"Тоді ми зможемо дійти до справедливого миру. Це найголовніше. Давайте дійдемо до цього, давайте деокупуємо максимально, що ми можемо. Це для нас важливо, ми будемо сильнішими", - говорив президент.

Щодо Володимира Путіна, то час переговорів був до великої війни. На думку Зеленського, Путін уже не та людина, з якою можна розмовляти. Крім того, після всіх воєнних злочинів виключено можливість компромісів.

"Давайте із самого початку, з того, що ви порушили. Перший пункт - поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої землі, припиніть нас бомбити і припиніть вбивати громадянське населення, вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбити міста, села, вбивати собак, котів, палити ліси. Все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку (у війні, - ред.)", - додав Зеленський.

Сьогодні ж у відповідь на питання про переговори Зеленський сказав, що дії російського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що той не хоче миру. Однак, за словами Зеленського, після саміту лідерів держав щодо формули миру буде напрацьовано документ щодо фундаментальних речей, який через посередників передадуть Росії.

"Якщо вона (Росія, - ред.) буде готова цей документ сприймати, тоді це буде означати, що питання щодо переговорів актуальне", - підкреслив президент.

Про деокупацію територій

Після успішної осінньої кампанії у 2022 році президента запитували про те, коли буде звільнено Крим. Тоді він казав, що термін залежить від усіх українців.

"Є воєнні кроки, ми до них готуємося, ми готові морально, ми готуємося технічно - зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії, ми відправляємо людей на навчання... Ми маємо бути готові, а далі будуть справедливі кроки деокупації. І дай Бог, щоб вони були вдалими", - наголошував Зеленський.

На сьогоднішній прес-конференції Зеленський заявив, що Україна повинна буде боротися далі після виходу на ті межі, з яких почалася повномасштабна війна.

Про українську "формулу миру"

Для того, щоб "формула миру" була реалізована, потрібна підтримка якомога більшої кількості країн. Та чи інша країна може підтримати якийсь один пункт та працювати над його виконанням.

"Ми бачимо інтерес і підтримку нашої мирної ініціативи. Хочеться "додати", щоб там були не лише наші стратегічні партнери, а й представники з різних континентів. Латинська Америка, представники Африканського континенту були залучені, Індія та Китай. Чим більше ми залучимо країн, тим більше буде наша підтримка", - казав Зеленський на початку року.

Сьогодні ж Зеленський нагадав, що на останній зустрічі щодо формули миру у Мальті були представлені майже 80 країн. Відбудеться ще одна зустріч - у Швейцарії в рамках економічного форуму.

"Ми будемо працювати, щоб ця зустріч також налічувала представників всіх континентів, включаючи Глобальний Південь, і щоб було так само 80 країн. Може, буде більше, ніхто не женеться за кількістю, але кількість має вплив… Після зустрічі ми будемо працювати над організацією саміту на рівні лідерів, тому що на цій зустрічі буде пропрацьовано останні 5 пунктів", - зазначив він.

Про підтримку США та інших партнерів

На початку року президент наголошував, що якщо США не підтримуватимуть Україну, то втратять НАТО та свої лідерські позиції у світі.

"Вони втратять підтримку країни, в якій 40 млн людей, в якій мільйони дітей. Невже американські діти кращі за наші?", - коментував він претензії частини американців, які незадоволені підтримкою України.

Відповідаючи сьогодні на питання щодо фінансової підтримки з боку партнерів, Зеленський наголосив, що США не зрадять Україну. За словами президента, допомога від США стане сигналом країнам ЄС щодо відкриття їхньої допомоги. Що стосується, конкретно коштів від США, то "здається, допомога буде вже дуже скоро".

Про вступ до НАТО

На початку року Зеленський вважав, що російсько-українська війна розпочала перезавантаження НАТО. Партнери на Заході зрозуміли, що нинішня безпекова система недосконала і її треба посилювати.

"Я не про снаряди говорю, багато грошей виділяється на кіберпростір, дрони, IT і так далі. Я вважаю, що йде реформування стану оборонних систем, тому що всі побачили, чого чекати від Російської Федерації", - заявляв він.

Водночас Зеленський наголошував на тому, що хоче отримати гарантії безпеки на шляху до НАТО, але терміни вступу залежать не від України.

"Україна продемонструвала міць як на полі бою, так і в соціумі. Про гарантії безпеки ми говоримо з ЄС, США, Великою Британією", - додав він.

Зазначимо, певні сподівання були на липневий саміт НАТО у Вільнюсі. За його підсумками, партнери частково спростили процедуру для України (вступ без ПДЧ), але не надали конкретних часових рамок, а сам процес прив'язали до реформ.

Сьогодні Зеленський заявив, що Україну поки що не запрошують в НАТО, а також відреагував на ідеї про часткове приєднання України до Альянсу, назвавши їх маячнею.

"Нас не запрошують в НАТО. Сигнали про часткову участь - це, чесно кажучи, маячня. Чому? Ми жодного разу не отримували таку пропозицію, від жодного з партнерів. Складно уявити, як це може бути", - пояснив він.