Что Зеленский говорил о войне год назад и сейчас: заявления президента

На итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о войне. Очевидно, надежды на летнее контрнаступление не оправдались, и ситуация на фронте показывает, насколько далека реальность от ожиданий годичной давности.

О том, как изменилась риторика Зеленского о войне, - в подборке РБК-Украина.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 19 декабря.

В качестве отправной точки в подборке приводятся заявления, сделанные 24 февраля 2023 года на годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации.

О том, когда победит Украина

В начале года Зеленский говорил, что Украине помогают друзья и у нее есть все, чтобы добиться победы в 2023 году.

"Если все мы выполним свои задания, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого (российского, - ред.) нашествия", - отметил он.

Сегодня же Зеленский не назвал никаких конкретных сроков окончания войны, а все прогнозы от различных военных экспертов или политиков - не более, чем мнения.

"Я думаю, что никто не знает ответа", - сказал он, в то же время, исключив проигрыш в войне.

Зеленский добавил, что война, победа, поражение, стагнация - зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от самих украинцев.

"Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "про". А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну", - подчеркнул президент.

О переговорах с Россией

В начале года Зеленский подчеркивал, что Украина должна быть сильной на поле боя, чтобы заручиться сильной позицией на переговорах.

"Тогда мы сможем прийти у справедливому миру. Это самое главное. Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", - говорил президент.

Что касается Владимира Путина, то время переговоров было до большой войны. По мнению Зеленского, Путин уже не тот человек, с кем можно разговаривать. Кроме того, после всех военных преступлений исключена возможность компромиссов.

"Давайте с самого начала, с того, что вы нарушили. Первый пункт - уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей земли, прекратите нас бомбить и прекратите убивать гражданское население, убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду. Прекратите бомбить города, села, убивать собак, котов, жечь леса. Все это вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку (в войне, - ред.)", - добавил Зеленский.

Сегодня же в ответ на вопрос о переговорах Зеленский сказал, что действия российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о том, что тот не хочет мира. Однако, по словам Зеленского, после саммита лидеров государств по формуле мира будет наработан документ по фундаментальным вещам, который через посредников передадут России.

"Если она (Россия, - ред.) будет готова этот документ воспринимать, тогда это будет означать, что вопрос о переговорах актуален", - подчеркнул президент.

О деоккупации территорий

После успешной осенней кампании в 2022 году президента спрашивали о том, когда будет освобожден Крым. Тогда он говорил, что сроки зависят от всех украинцев.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовы морально, мы готовимся технически - оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории, мы отправляем людей на учения… Мы должны быть готовы, а дальше будут справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог, чтобы они были удачными", - подчеркивал Зеленский.

На сегодняшней пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина должна будет бороться дальше после выхода на те границы, с которых началась полномасштабная война.

Об украинской "формуле мира"

Для того, чтобы "формула мира" была реализована, нужна поддержка как можно большего количества стран. Та или иная страна может поддержать какой-то один пункт и работать над его выполнение.

"Мы видим интерес и поддержку нашей мирной инициативы. Хочется "добавить", чтобы там были не только наши стратегические партнеры, но и представители из разных континентов. Латинская Америка, представители Африканского континента были привлечены, Индия и Китай. Чем больше мы стран привлечем, тем больше будет наша поддержка", - говорил Зеленский в начале года.

Сегодня же Зеленский напомнил, что на последней встрече по формуле мира в Мальте были представлены почти 80 стран. Состоится еще одна встреча - в Швейцарии в рамках экономического форума.

"Мы будем работать, чтобы эта встреча также насчитывала представителей всех континентов, включая Глобальный Юг, и чтобы было так же 80 стран. Может, будет больше, никто не гонится за количеством, но количество имеет влияние... После встречи мы будем работать над организацией саммита на уровне лидеров, потому что на этой встрече будут проработаны последние 5 пунктов", - отметил он.

О поддержке США и других партнеров

В начале года президент подчеркивал, что если США не будут поддерживать Украину, то потеряют НАТО и свои лидерские позиции в мире.

"Они потеряют поддержку страны, в которой 40 млн людей, в которой миллионы детей. Неужели американские дети лучше наших?", - комментировал он претензии части американцев, которые недовольны поддержкой Украины.

Отвечая сегодня на вопрос о финансовой поддержке со стороны партнеров, Зеленский отметил, что США не предадут Украину. По словам президента, помощь от США станет сигналом странам ЕС по открытию их помощи. Что касается, конкретно средств от США, то "кажется, помощь будет уже очень скоро".

О вступлении в НАТО

В начале года Зеленский считал, что российско-украинская война начала перезагрузку НАТО. Партнеры на Западе поняли, что нынешняя система безопасности несовершенна и ее необходимо усиливать.

"Я не о снарядах говорю, много денег выделяется на киберпространство, дроны, IT и так далее. Я считаю, что идет реформирование состояния оборонных систем, потому что все увидели, чего ждать от Российской Федерации", - заявлял он.

В то же время Зеленский подчеркивал, что хочет получить гарантии безопасности на пути в НАТО, но сроки вступления зависят не от Украины.

"Украина продемонстрировала мощь как на поле боя, так и в социуме. О гарантиях безопасности мы говорим с ЕС, США, Великобританией", - добавил он.

Отметим, определенные надежды были на июльский саммит НАТО в Вильнюсе. По его итогам партнеры частично упростили процедуру для Украины (вступление без ПДЧ), но не дали конкретных временных рамок, а сам процесс привязали к реформам.

Сегодня Зеленский заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО, а также отреагировал на идеи о частичном присоединении Украины к Альянсу, назвав их бредом.

"Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии - это, честно говоря, бред. Почему? Мы ни разу не получали такое предложение, ни от одного из партнеров. Сложно представить, как это может быть", - пояснил он.