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Що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік: пояснення юриста

Фото: Військовий облік (facebook.com/zt.otck)
Автор: Ольга Маджумдар

Чоловіки віком від 18 до 25 років повинні мати військово-облікові документи, навіть якщо не підлягають мобілізації. Їх відсутність може призвести до адміністративних наслідків.

Чим загрожує недотримання цього обов'язку, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.

Згідно із законодавством України, громадяни зобов'язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

За невиконання цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штрафи:

"Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", - звертає увагу Дмитро Франчук.

При цьому він зауважив, що суму штрафів за відсутність військово-облікових документів збільшили у травні. Це зумовлено необхідністю посилення військової дисципліни та контролю за дотриманням правил військового обліку в умовах воєнного стану.

Окрім штрафів, чоловіки без військово-облікового документа також можуть мати обмеження у праві на працевлаштування.

"У багатьох випадках при прийнятті на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування", - зазначає юрист.

Можливі й інші наслідки.

"Відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок та ускладнень при виїзді за кордон, отриманні державних послуг", - зауважує спеціаліст.

Він додає, що навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації, вимога мати військово-облікові документи є чинною і її недотримання може призвести до відповідних правових наслідків.

 

Нагадаємо, ми писали, чи можна стати на військовий облік не за місцем прописки.

Також у Міноборони пояснили, що електронний та паперовий військовий квиток мають однакову юридичну силу.

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