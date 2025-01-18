Что будет влиять на доллар на следующей неделе и какой курс ожидать: прогноз банкира

В середине января ситуация на валютном рынке может иметь признаки напряженности. В то же время она вряд ли выльется в активные курсовые изменения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, увеличенная учетная ставка до 13,5% в определенной степени укрепляет гривны и является вспомогательным инструментом для предотвращения курсовых изменений.

"Стоит заметить, что уже сейчас специалисты предполагают, что 23 января НБУ может принять решение об увеличении учетной ставки до 14-14,5% опять же с целью усиления гривны", - сказал он.

По его словам, наличный рынок будет жить по формуле безналичного рынка: формирование курсов будет базироваться именно на показателях межбанка с добавлением комиссии финучреждений. То есть ведущая роль межбанка сохранится.

Лесовой напомнил, что для января свойственно сезонное снижение активности покупателей, ведь доходы граждан, по сравнению с декабрем значительно снижаются. На декабрь приходится период выплат премий и бонусов, получения дивидендов и т.д., а также граждане тратят значительно больше средств на рождественско-новогодние приготовления.

Банкир не исключает эмоциональной активности на наличном рынке в связи с неизвестными первыми шагами Дональда Трампа на посту президента США в отношении Украины.

"В целом ситуация на валютном рынке вопреки пестрым сенсационным заголовкам в СМИ будет оставаться в меру прогнозируемой, а официальный курс будет колебаться в пределах 42-42,5 грн/доллар, то есть в коридоре 2 прошлых недель января", - сказал он.

Прогноз курса

Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесовой, они будут такими:

Валютные коридоры: на межбанке 42-42,5 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро, на наличном рынке 42,2-43,2 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро.

Ежедневные курсовые изменения: на межбанке до 0,05-0,15 грн, в коммерческих банках до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах до 0,3 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, на валютном рынке будет продолжаться период сдерживания инфляции, что может проявиться во вполне незначительных и достаточно ожидаемых курсовых изменениях. К тому же рынок предполагает, что регулятор может увеличить учетную ставку до 14%, что укрепит гривну и уменьшит давление на межбанк. На мой взгляд, сейчас отсутствуют основания для страхов за судьбу гривны", - констатировал Лесовой.