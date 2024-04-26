Що впливає на швидке зношування шин в авто: як виявити та усунути причину

Новий комплект шин найчастіше є помітною для сімейного бюджету покупкою. Тому автовласникам важливо, щоб гума на автомобілі служила довго – а так, на жаль, виходить не завжди. Причин прискореного зношення покришок декілька, і на всі з них водій може вплинути.

Про те, як зробити, щоб шини на автомобілі служили довго, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Перш ніж поговорити про причини передчасного виходу шин з ладу давайте домовимось, що таке довге життя шини на автомобілі. Будемо вважати, що це означає відпрацювання нею ресурсу, закладеного на заводі виробником. Щоправда, реальну цифру повного пробігу вам заздалегідь ніхто не назве, бо вона залежить від багатьох чинників.

Взагалі в колах шинних експертів для сучасних моделей нормальним вважається пробіг порядку 30 000 км. Цифра це дуже приблизна, вона залежить і від моделі шин, і від авто, і від манери керування. Але є ще один спосіб визнати процес зношення нормальним: коли протектор всіх чотирьох коліс зменшується рівномірно. Хоча і тут можуть бути нюанси.

Чому зношуються шини

Спираючись на досвід полігонних тестів і реальної експлуатації можна виділити три аспекти зношення шин:

Зменшення висоти протектора . Відбувається шляхом відривання частинок гуми протектора на мікрорівні – причому якщо все гаразд, відбувається це рівномірно на всіх без винятку шашках, які контактують з дорогою;

. Відбувається шляхом відривання частинок гуми протектора на мікрорівні – причому якщо все гаразд, відбувається це рівномірно на всіх без винятку шашках, які контактують з дорогою; Деформація каркасу . На кожному з чотирьох коліс каркас зазнає особливих навантажень, в залежності від місця розташування його на машині. Поступово "втома" каркасу може призвести до його викривлення, і врешті решт металеві чи текстильні нитки можуть не витримати і деформується вже вся шина. Але частіше подібні дефекти проявляються після удару шини о перешкоду;

. На кожному з чотирьох коліс каркас зазнає особливих навантажень, в залежності від місця розташування його на машині. Поступово "втома" каркасу може призвести до його викривлення, і врешті решт металеві чи текстильні нитки можуть не витримати і деформується вже вся шина. Але частіше подібні дефекти проявляються після удару шини о перешкоду; Старіння власне гуми. В першу чергу це стосується протектора, на якому з’являються дрібні тріщини. До великої біди вони не призводять, оскільки навантаження і тиск повітря тримають інші частини шини, але це недобра ознака. Різні виробники називають термін гарантованої придатності своїх шин в межах 5 – 10 років. Швидше за все, шановні виробники перестраховуються, але від цих цифр можна відштовхуватись як від базових.

Пересічного водія з цього переліку найчастіше лякає перший пункт – коли він бачить, що протектор зношується якимось дивним чином, наприклад, з одного боку.

Стиль їзди

"Лисі" доріжки з одного боку протектора, як правило, на зовнішній стороні, можуть бути результатом швидкісних маневрів гарячого драйвера. Особливо це стосується передніх коліс. Окремі протерті плями залишаються після різких гальмувань з блокуванням коліс. Ще одне поширене лихо – гулі на боковині шини, то це свідчення місцевої руйнації каркасу через жорсткий удар о край вибоїни чи, скажімо, бордюр.

Якщо водій практикує різкі, з пробуксовкою старти з місця, на ведучих колесах протектор може зношуватись рівномірно, але в прискореному темпі. Додаткова ознака цього – повздовжні риски, які іноді залишають на поверхні шашок протектора мікронерівності асфальта та випадкові камінчики на дорозі.

Неправильний тиск

Правильно встановлений тиск у шині позбавляє власника багатьох проблем. Але з іншого боку, якщо ви бачите протектор, зношений з країв і глибокий посередині, значить, шина довго їздила з надмірно низьким тиском. Якщо навпаки, протектор має "лису" середину і цілі шашки в обох плечових зонах, значить шина була постійно перекачана.

Не всі знають, що низький тиск може бути причиною деформації шини. Вона може стати товстішою в окремих місцях або набути форми овалу. Це стається після внутрішнього розшарування частин покришки, яке відбувається через перегрів, який в свою чергу стає наслідком тривалого руху за низького тиску в колесі.

На жаль, багато які комфортабельні автомобілі часто приховують від водія факт порушеного тиску в шині – у звичайних штатних умовах машина їде і керується в цілому без змін, і тільки при різких маневрах водій нарешті помічає проблему. Помітити "на око", що колесо спущене чи перекачане, теж не завжди можливо. Тому дуже добре, якщо авто обладнане системою контролю тиску у шинах (TPMS чи подібна), але майте на увазі, що вона має бути правильно налаштована.

Нарешті зазначимо, що надто низький, так само як і надто великий тиск не тільки скорочує життя шин, а й загрожує втратою контролю над машиною. Справа у тому, що пляма контакту протектора з дорогою в обох таких випадках має неправильну форму.

Негаразди з машиною

Дуже часто нерівномірний знос протектора буває викликаний порушеними кутами встановлення коліс. Це поширена несправність, особливо для автомобілів з великим пробігом, і її визначають на стенді так званого сходження-розвалу.

Конкретних причин цієї проблеми декілька, від зношених шарнірів підвіски до корозії та деформації її важелів, і на жаль, усунути ці негаразди зазвичай обходиться недешево.

На вигляд протектор шини з таким пошкодженням зазвичай має несиметричне зношення бігової доріжки: або з одного боку (порушений розвал), або навіть діагональне, з косим зношенням окремих шашок (порушене сходження).

Стан шляхів

Деякі види покриттів справді активніше "з’їдають" протектор. Це стосується в першу чергу сортів асфальтобетону з великою кількістю грубої кам’яної крихти на поверхні. Але щоб цей чинник мав на колеса великий вплив, машина повинна їздити такою дорогою більшість своїх маршрутів, в той час як стосовно України це не актуально. Набагато частіше на наших шляхах шини страждають від глибоких і грубих вибоїн, але про такі пошкодження ми вже сказали вище.

Якщо коротко

Ми в жодному разі не закликаємо вас їздити з постійною думкою про економію ресурсу шин, адже для того вони і купуються, щоб врешті решт зноситися. Але так виходить автоматично, що зважений, акуратний стиль керування не тільки береже протектор, а й знижує ймовірність інших негараздів – ДТП, поламок трансмісії, зношення витратних деталей підвіски. З іншого боку, і підтримання в порядку ходової частини теж позитивно впливає не лише на здоров’я шин, а й на стан багатьох інших компонентів.

Таким чином виходить, що турбота про колеса тягне за собою цілий комплекс позитиву. Але коли врешті-решт з’ясується, що глибина протектора все ж таки наближається до законного мінімуму в 1,6 мм (“літо”) або 4,0 мм ("зима"), краще готуватись до покупки нового комплекту. Бо чим ближче гума до “лисого“ стану, тим нижча її ефективність у складних дорожніх умовах.