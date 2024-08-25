Що відомо про арешт Дурова у Франції і що буде з Telegram: усі подробиці

Затримання Дурова

39-річного бізнесмена затримали після прибуття його приватного літака в Париж з Азербайджану.

Російські ЗМІ повідомляють, що в Баку Дуров перебував одночасно з російським диктатором Володимиром Путіним, але чи зустрічався засновник Telegram із ним або кимось із його делегації - невідомо.

У момент затримання разом із Дуровим перебували охоронець і жінка, чиє ім'я журналісти не розголошують.

Національне управління по боротьбі з шахрайством при митному управлінні Франції (ONAF) затримало Дурова на підставі того, що він значився у списку розшукуваних осіб у Франції. Ордер на його арешт було видано судовою поліцією країни в рамках «попереднього розслідування», подробиці якого поки що не розголошуються.

Дуров нібито знав про ордер на його арешт і намагався уникати візитів до Європи. Чому він вирішив приїхати - невідомо. При цьому, французькі ЗМІ зазначають, що ордер на арешт Дурова діє тільки на території Франції.

У чому підозрюють Дурова

У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуальними злочинами проти дітей.

Ці звинувачення пов'язані з тим, що в Telegram відсутня модерація контенту, а адміністрація месенджера відмовляється співпрацювати з владою.

Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Telegram, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери, і відсутність контролю над платформою.

Очікується, що офіційно Дурову пред'являтимуть звинувачення в неділю, 25 серпня. Імовірність звільнення на час слідства вкрай мала, оскільки в нього є значні ресурси і можливості для втечі.

Який термін загрожує Дурову

Наразі незрозуміло, який термін може загрожувати засновнику Telegram. Однак кілька російських ЗМІ, включно з «Известиями», заявили, що Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці. Повідомляється, що цю інформацію надав французький адвокат Ален Дюфло, але на оригінальному записі його слів про це не чути.

Історія Telegram

Telegram, кросплатформений месенджер, пропонує функції обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки, влаштовувати прямі ефіри і створювати багатокористувацькі групи та канали.

Ідея Telegram виникла у Дурова ще під час його роботи над соціальною мережею "ВКонтакте". Активні розробки почалися у 2012 році. Уже у 2013 році відбувся офіційний реліз Telegram для iOS. Версія для Android з'явилася трохи пізніше.

Станом на червень 2022 року, Telegram увійшов до п'ятірки найзавантажуваніших застосунків у світі, а кількість постійних користувачів перевищила 700 мільйонів. На початку 2023 року, за даними засновника сервісу Павла Дурова, Telegram став другим за популярністю месенджером у світі, поступаючись лише WhatsApp.



Санкції проти Telegram

Низка ЗМІ з посиланням на неназване джерело в Єврокомісії повідомляють про можливість введення санкцій проти месенджера Telegram.

Однак жодне французьке чи інше іноземне ЗМІ наразі не повідомляло про будь-які плани Європейського союзу щодо введення санкцій проти Telegram.

Чи закриється Telegram

Питання про можливе закриття месенджера Telegram у зв'язку з арештом його засновника Павла Дурова є досить складним і багатогранним. Оскільки Telegram розроблено таким чином, щоб бути максимально децентралізованим. Це означає, що навіть арешт Дурова не означає автоматичного припинення роботи сервісу. У Telegram є безліч серверів по всьому світу, і управління ними розподілено між різними людьми.

При цьому закони про блокування месенджерів у різних країнах відрізняються. У деяких державах заборонити Telegram буде набагато складніше, ніж в інших. Водночас блокування месенджера, особливо такого масштабного, як Telegram, є технічно складним завданням. Користувачі завжди знайдуть способи обходу блокувань.

Однак, не можна виключати можливість часткового блокування або посилення контролю над сервісом у деяких країнах.