Що відбувається з курсом долара та чого чекати: прогноз до кінця року

"На валютному ринку, не зважаючи на часті, але несуттєві зміни курсів, варто очікувати досить прогнозовану ситуацію", - сказав він.

За його словами, скасування обмежень на продаж валюти з 1 грудня на готівковому ринку, що спонукає до утворення "єдиного" готівкового курсу, та наближення свят можуть "спровокувати" збільшення пропозиції на готівковому ринку.

"Таке припущення може бути цілком логічним з огляду на практику минулих років: зазвичай напередодні великих свят частина громадян здає якусь частину валютних накопичень для того, щоб придбати подарунки та все необхідне для святкувань", - додав експерт.

Крім того, на готівковому ринку пануватимуть тенденції міжбанку: курсові показники формуватимуться з огляду на міжбанк з додаванням незначного відсотка вартості валюти поверх безготівкового курсу, повідомив банкір.

Лєсовий нагадав, що скорочення міжкурсової різниці є частиною тактики НБУ з "мінімізації множинності курсів".

Скасування множинності курсів

Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Водночас з початку поточного тижня курс долара зріс на 30-40 копійок як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. На міжбанку курс сьогодні перевищив рівень 37 грн/долар, на готівковому - 37,80 грн/долар.