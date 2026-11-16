Що Україна має забезпечити ветерану війни: відповідь Кіма

За словами міністра, мінімальне завдання держави - допомогти людині повернутися щонайменше до того стану та життя, який вона мала до служби.

"Держава має забезпечити повернення людини щонайменше до того стану, в якому вона була до служби. Тобто відновити здоров'я, психологічний стан, робоче місце та життя, яке було. Це мінімум, який вона має зробити", - наголосив Кім.

Він окремо зазначив, що ветерани з інвалідністю потребують соціальної турботи.

Не лише повернення до колишнього життя

Кім звернув увагу, що бойовий досвід змінює людей. Після повернення з фронту частина ветеранів переосмислює свої пріоритети та хоче займатися іншою справою.

Хтось прагне відкрити бізнес, хтось - приділяти більше часу сім'ї або працювати на власній землі. Тому, за словами міністра, підтримка не має обмежуватися поверненням до попередньої роботи.

"Тому наше завдання - дати вибір і можливості. Це перенавчання, стажування, освіта, гранти, доступ до кредитів, житло та багато іншого", - пояснив він.

Ветерани мають стати рушійною частиною економіки

За оцінкою Кіма, в Україні очікують понад 3 млн ветеранів, а разом із родинами йдеться про близько 9 млн людей. Міністр наголосив, що держава не зможе просто соціально утримувати їх усіх.

"Ветерани будуть частиною економіки, причому рушійною частиною економіки, на мою думку. Ми маємо створити умови, щоб вони могли реалізувати себе по-новому", - підсумував очільник Мінветеранів.