Що твої шкарпетки кажуть про тебе: простий тест з неочікуваними результатами

Шкарпетки - одна з найбільш недооцінених деталей одягу. Ми носимо їх щодня, але рідко задумуємося, що саме вони говорять про нас. А дарма. За кольором, станом, стилем і навіть способом поєднання з іншим одягом можна зчитати настрій, ставлення до життя і навіть деякі риси характеру.

Пройди простий тест РБК-Україна зі шкарпетками та взнай, що цей елемент одягу може розповісти про тебе.

Обери ті шкарпетки, які тобі більше до душі. І довго не думай, бо найперша реакція - найточніша.

Варіанти:

1. Білі шкарпетки

2. Чорні шкарпетки

3. Шкарпетки з яскравими принтами

4. Шкарпетки з супергероями

5. Шкарпетки з веселими малюнками

6. Шкарпетки з написами

7. Спортивні, високі шкарпетки

8. Різнокольорові шкарпетки

9. Шкарпетки з ялинками, сердечками, сніговиками

Як розшифрувати:

Однотонні білі шкарпетки

Ти любиш вихідні дні, тихі та спокійні прогулянки, диван, серіал та чашку кави. Природа, тиша, відчуття спокою - це тобі значно ближче, ніж гамір міста. За модою ти не женешся, а живеш у ритмі внутрішньої гармонії.

Однотонні чорні шкарпетки

Ти намагаєшся бути стриманим та практичним, можливо ще тільки будуєш свою кар'єру. Формальність та простота - це твій вибір саме зараз. А ще ти не любиш виділятися і чітко націлений на результат. Ти зібрана, амбітна людина, яка готова до нових глав свого життя.

Шкарпетки з яскравими принтами

Навіть якщо зовні ти у суворому костюмі, в глибині душі - ти весела людина і душа компанії. Рутина - це не для тебе, і для тебе важливо, щоб у кожному дні була хоч якась крапля радості. Твій стиль спілкування зі світом - іронія, легкість та нестандартність.

Шкарпетки з супергероями

Для тебе важливим фактором є внутрішній якір. Це символ, який піднімає настрій та надає впевненості. А супергерої нагадують, що ти також здатний на подвиги. Для тебе ці улюблені образи - джерело натхнення, яке спонукає рухатися вперед.

Шкарпетки з веселими малюнками

Твоя посмішка завжди з тобою і ти заряджаєш нею всіх навколо. Сміх для тебе - джерело сили та енергії. Тобі легко дається спілкування з іншими людьми, і у твоїх силах перетворити будь-який вечір на свято. Ти - та сама людина, поряд з якою легко та тепло.

Шкарпетки з написами

У тебе точно є почуття гумору, навіть якщо ти соромишся його показати на повну. У буденність ти завжди намагаєшся додати трохи дивацтва. А твій вибір у шкарпетках - спосіб показати світові, що ти не такий, як усі. Часом за веселим "фасадом" ти ховаєш справжні емоції.

Спортивні, високі

Ти любиш зручність та функціональність. Твої пріоритети чіткі - комфорт, рух, результат. Контроль і перфекціонізм - твої супутники по життю. Може варто інколи відпускати ідею "має бути правильно" і дати собі можливість діяти спонтанно?

Різнокольорові шкарпетки

Ти - людина настрою. Сьогодні фіолетовий, завтра смужки, післязавтра - тигровий принт. І це чудово. Бо ти живеш у реальності й твоя особистість багатогранна. Шкарпетки - це відображення постійних змін у тобі.

Шкарпетки з ялинками, сердечками, сніговиками

Ти людина, яка дуже чутлива до сезонів і шкарпетки - твій календар. Що у тебе в душі, те й на ногах. Ти вмієш створити собі настрій у буденності. Однак не ховайся постійно у символах і дозволяй відчувати собі радість кожного дня.