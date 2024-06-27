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За що цінять ЛАЗи: ТОП-3 головних родзинки львівських автобусів

Четвер 27 червня 2024 19:00
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За що цінять ЛАЗи: ТОП-3 головних родзинки львівських автобусів Фото: ТОП-3 головних родзинки львівських автобусів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Автобуси ЛАЗ львівського виробництва перевозять пасажирів і сьогодні. І вже "при житті" історики вважають їх однією з визначних віх в історії автопрому – як вітчизняного, так і світового. Чим же незвичний наш ЛАЗ-695 "Львів"?

Про історичні особливості автобусів львівського виробництва ЛАЗ читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали видань Autocentre, порталу Laz-legend та музею "Колеса Історії".

Базова модель львівського автобусного заводу ЛАЗ-695, перший зразок якої вийшов з воріт заводу у лютому 1956 р. випускалася протягом майже півстоліття, з кількома серйозними модернізаціями. Це без перебільшення один з найбільш масових автобусів у світі, якщо таки не найбільш масовий – його було випущено тиражем близько 250 000 екземплярів. Але справа не тільки в кількості – він має декілька фірмових конструктивних особливостей. Які, власне, і зробили його таким поширеним.

Він автобус

ЛАЗ-695 "Львів" був одним з перших автобусів у світі, спроектованих саме як автобус. Раніше цей вид транспорту базувався на шасі вантажівок, яким ззаду замість вантажної платформи прилаштовували дерев’яний вагоноподібний кузов з вікнами. Відповідно, на ходу ті автобуси сприймалися швидше як ваговози: вони були повільними, шумними і жорсткими на нерівностях. Пасажирам щоразу доводилося високо підніматися в салон, споруджений зверху стандартної вантажної рами.

Натомість ЛАЗ-695 отримав просторову несучу систему, інтегровану з каркасом об’ємного кузова, з металевою оббивкою і великою площею вікон. Силовий агрегат було розташовано ззаду, через що пасажирам не дошкуляв звук потужного V-подібного двигуна (180 к.с.) і вібрації трансмісії.

За що цінять ЛАЗи: ТОП-3 головних родзинки львівських автобусів

На випадок війни

Велика частина автобусів ЛАЗ-965 (модифікації Е 1963 р., М 1969 р. та Н 1974 р.) мали цікаву особливість. У випадку війни автобуси мали піти під мобілізацію, і для використання в якості санітарного транспорту вони мали відповідне додаткове обладнання. Щоб було можна заносити ноші з пораненими до салону, автобуси даних серій мали на передку (в районі правої фари) ще одні невеликі двері – точніше, люк. Плюс в певні роки всі ЛАЗ-695Н навіть були укомплектовані ношами і стійками для їхнього розміщення у три яруси. Ці комплекти треба було зберігати у гаражі протягом всього часу експлуатації автобуса аж до списання.

Націлений на комфорт

Заради створення комфорту для пасажирів всі ЛАЗи серії 965 отримали цікаву конструктивну особливість – ресорно-пружинну підвіску коліс. Це вітчизняна розробка, в ній додаткові пружини забезпечують високу плавність ходу незалежно від завантаження автобуса. Тобто підвіска не має зайвої жорсткості з розрахунку на максимальне завантаження салону – пружність ходової зростає разом із збільшенням пасажирів в салоні у ЛАЗа. Зрозуміти, про що йдеться, можна і сьогодні, проїхавши у напівпорожній нинішній маршрутці по розбитому шляху.

За що цінять ЛАЗи: ТОП-3 головних родзинки львівських автобусів

Коротко

Концепція автобуса, створеного во Львові (так, це місцева розробка!), виявилася напрочуд живучою. Технологічна і недорога машина вийшли при тому комфортабельною з точки зору пасажирів і ремонтопридатною з точки зору експлуатантів. Певно, ЛАЗ-695 залишався б на маршрутах ще у більшій кількості, якби не його ненажерливий бензиновий двигун ЗІЛ-130. Простий і витривалий V8 робочим об’ємом 6 літрів споживає будь-яке пальне – хоч бензин, хоч пропан-бутан, хоч метан – просто у непомірній кількості, тож втримати його на межі рентабельності дуже непросто. Проте, rbc.ua знає деякі дуже шановні організації в Україні, які попри все продовжують експлуатацію ЛАЗ-965.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як ЛАЗи завойовували перші призи в Європі.

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